Страны G7 призвали Россию прекратить провокации и снизить напряженность на границе с Украиной

Главы министерств иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) и Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявили, что «глубоко обеспокоены» из-за наращивания российских войск возле украинской границы.
Об этом говорится в их совместном заявлении, которое опубликовано на сайте Госдепа США.
«Эти широкомасштабные перемещения войск без предварительного уведомления представляют собой угрожающую и дестабилизирующую деятельность. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии со своими международными обязательствами. В частности, мы призываем Россию придерживаться принципов и обязательств ОБСЕ, которые она подписала в отношении прозрачности передвижений военных, и выполнить процедуру, предусмотренную главой III Венского документа», — отметили чиновники.
Министры G7 и Верховный представитель ЕС подтвердили свою неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
«Мы поддерживаем сдержанную позицию Украины. Мы подчеркиваем нашу глубокую благодарность и неизменную поддержку усилий Франции и Германии в рамках Нормандского процесса по обеспечению полного выполнения Минских соглашений, которые являются единственным путем вперед к прочному политическому урегулированию конфликта», — заявили они.
Отдельно чиновники призвали все стороны конструктивно участвовать в Трехсторонней контактной группе по предложениям ОБСЕ о подтверждении и укреплении режима прекращения огня.
- В конце марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает у границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- Украинская разведка сообщала, что Россия планирует провокации, чтобы вызвать ответ украинских войск на линии соприкосновения на Донбассе, а потом зайти своими регулярными силами на подконтрольные боевикам «ЛДНР» территории под видом миротворцев.
- Кремль уже говорит о риске «возобновления гражданской войны» на Донбассе. В Минобороны Украины заявляют, что эскалация со стороны России неизбежна.
- Украинские власти призвали НАТО усилить войска вокруг Украины, а Россия говорит, что будет на эти действия отвечать. В Кремле заявили, что передвижение российских войск вдоль границ с Украиной не должно вызывать беспокойство других стран, поскольку РФ «не представляет» для них угрозы.