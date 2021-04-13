Страны G7 призвали Россию прекратить провокации и снизить напряженность на границе с Украиной

Главы министерств иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) и Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявили, что «глубоко обеспокоены» из-за наращивания российских войск возле украинской границы.

Об этом говорится в их совместном заявлении, которое опубликовано на сайте Госдепа США.

«Эти широкомасштабные перемещения войск без предварительного уведомления представляют собой угрожающую и дестабилизирующую деятельность. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии со своими международными обязательствами. В частности, мы призываем Россию придерживаться принципов и обязательств ОБСЕ, которые она подписала в отношении прозрачности передвижений военных, и выполнить процедуру, предусмотренную главой III Венского документа», — отметили чиновники.

Министры G7 и Верховный представитель ЕС подтвердили свою неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

«Мы поддерживаем сдержанную позицию Украины. Мы подчеркиваем нашу глубокую благодарность и неизменную поддержку усилий Франции и Германии в рамках Нормандского процесса по обеспечению полного выполнения Минских соглашений, которые являются единственным путем вперед к прочному политическому урегулированию конфликта», — заявили они.

Отдельно чиновники призвали все стороны конструктивно участвовать в Трехсторонней контактной группе по предложениям ОБСЕ о подтверждении и укреплении режима прекращения огня.