Порошенко отримав понад 152 млн грн дивідендів від Rothschild Trust, яка керує «Рошеном»

Пʼятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко задекларував 152,4 мільйона гривень дивідендів від діяльності своєї компанії Roshen, яку передав в управління трасту Sequent Schweiz AG (колишня назва — Rothschild Trust Schweiz AG).
Про це свідчать зміни в його декларації, яка оприлюднена на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
Відповідно до них, Порошенко отримав дивіденди від швейцарської компанії Sequent Schweiz AG 31 березня цього року.
Також лідер «ЄС» вказав у декларації понад 610 тисяч гривень доходу, які отримав як проценти за вкладами в Міжнародному інвестиційному банку.
Зазначимо, Порошенко у 2016 році призначив Rothschild Trust відповідальною особою у сліпому трасті з управління його часткою в кондитерській корпорації Roshen.
- Порошенко за 2020 рік задекларував 222 мільйони гривень доходів, з них понад пів мільйона заробив у парламенті. Він зберігає готівкою $51,2 мільйона і 423,3 мільйона гривень. Кількість компаній, кінцевим бенефіціаром яких є Порошенко, за минулий рік «істотно» не змінилася. Він придбав канал «Прямий» вже у 2021 році, тому ці дані будуть відображені в наступній декларації.
- Зазначимо, 1 квітня завершилася кампанія подачі декларацій чиновниками. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) почало перевірку декларацій понад 720 тисяч чинних чиновників і більше ніж 71 тисячі колишніх держслужбовців, які звільнилися торік.
- Про своє майно відзвітували президент Володимир Зеленський (доходи його сімʼї становили майже 24 мільйони гривень), Юлія Тимошенко, міністри Аваков, Степанов і Шкарлет, а також голова Офісу президента Єрмак, його заступник Татаров, спікер Ради Разумков, відсторонений голова КСУ Тупицький, мер Києва Кличко та низка інших високопосадовців.