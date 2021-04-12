Порошенко получил более 152 млн грн дивидендов от Rothschild Trust, которая управляет «Рошеном»

Пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко задекларировал 152,4 миллиона гривен дивидендов от деятельности своей компании Roshen, которую передал в управление трасту Sequent Schweiz AG (прежнее название — Rothschild Trust Schweiz AG ).
Об этом свидетельствуют изменения в его декларации, обнародованной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Согласно им, Порошенко получил дивиденды от швейцарской компании Sequent Schweiz AG 31 марта этого года.
Также лидер «ЕС» указал в декларации более 610 тысяч гривен дохода, которые получил как проценты по вкладам в Международном инвестиционном банке.
Отметим, Порошенко в 2016 году назначил Rothschild Trust ответственным лицом в слепом трасте по управлению его долей в кондитерской корпорации Roshen.
- Порошенко за 2020 год задекларировал 222 миллиона гривен доходов, из них более полумиллиона заработал в парламенте. Он хранит наличными $51,2 миллиона и 423,3 миллиона гривен. Количество компаний, конечным бенефициаром которых является Порошенко, за прошлый год «существенно» не изменилось. Он приобрел канал «Прямой» уже в 2021 году, поэтому эти данные будут отражены в следующей декларации.
- 1 апреля завершилась кампания подачи деклараций чиновниками. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало проверку деклараций более 720 тысяч действующих чиновников и свыше 71 тысячи бывших госслужащих, которые уволились в прошлом году.
- О своем имуществе отчитались президент Владимир Зеленский (доходы его семьи составили почти 24 миллиона гривен), Юлия Тимошенко, министры Аваков, Степанов и Шкарлет, а также председатель Офиса президента Ермак, его заместитель Татаров, спикер Рады Разумков, отстраненный председатель КСУ Тупицкий, мэр Киева Кличко и ряд других высокопоставленных чиновников.