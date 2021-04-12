Порошенко получил более 152 млн грн дивидендов от Rothschild Trust, которая управляет «Рошеном»

Пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко задекларировал 152,4 миллиона гривен дивидендов от деятельности своей компании Roshen, которую передал в управление трасту Sequent Schweiz AG (прежнее название — Rothschild Trust Schweiz AG ).

Об этом свидетельствуют изменения в его декларации, обнародованной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно им, Порошенко получил дивиденды от швейцарской компании Sequent Schweiz AG 31 марта этого года.

Также лидер «ЕС» указал в декларации более 610 тысяч гривен дохода, которые получил как проценты по вкладам в Международном инвестиционном банке.

Отметим, Порошенко в 2016 году назначил Rothschild Trust ответственным лицом в слепом трасте по управлению его долей в кондитерской корпорации Roshen.