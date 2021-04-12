«Слуга народу» хоче заслухати в Раді міністра Степанова з кількох питань. Згадали про дискусію Кличка з Кабміном

Фракція «Слуга народу» пропонує цієї пʼятниці, 16 квітня, у Верховній Раді на годині запитань до уряду заслухати міністра охорони здоровʼя Максима Степанова.
Про це заявив перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Одне з запитань, за його словами, стосуватиметься національного плану вакцинації проти коронавірусу. «Щоб він [Степанов] доповів нам про те, що відбувається з додатковими партіями вакцин. Ми бачили вже новий графік, новий підхід, щоб вакцинувати не тільки першочергові категорії, а вже розширювати цей потенціал», — зазначив Корнієнко.
Депутат також зазначив, що триває дискусія і щодо зміни карантинних зон — «навіть міжособистісна, між урядом і мером Києва». Тому, за словами Корнієнка, це питання теж варто обговорити з главою МОЗ.
Нагадаємо, премʼєр-міністр Денис Шмигаль 9 квітня у відповідь на прохання мера Києва Віталія Кличка ввести загальнонаціональний локдаун в Україні запропонував разом звернутися до президента щодо призначення нового голови Київської міської державної адміністрації.
- В Україні до 30 квітня діє адаптивний карантин. Голова МОЗ Максим Степанов заявив, що питання введення в Україні більш жорстких карантинних обмежень, надзвичайного стану або комендантської години поки не розглядається.
- Степанов прогнозує повне подолання пандемії коронавірусу в Україні в кінці року, але потрібно переконати 70% дорослого населення зробити щеплення. За його словами, за місяць треба зробити близько 6 мільйонів щеплень, або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних.
- Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого було отримано першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікують на поставку 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.