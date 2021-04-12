«Слуга народа» хочет заслушать в Раде министра Степанова по нескольким вопросам. Вспомнили о дискуссии Кличко с Кабмином

Один из вопросов, по его словам, касается национального плана вакцинации против коронавируса. «Чтобы он [Степанов] доложил нам о том, что происходит с дополнительными партиями вакцин. Мы видели уже новый график, новый подход, чтобы вакцинировать не только первоочередные категории, а уже расширять этот потенциал», — отметил Корниенко.

Об этом заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, сообщает Интерфакс-Украина .

Фракция «Слуга народа» предлагает в эту пятницу, 16 апреля, в Верховной Раде на часе вопросов к правительству заслушать министра здравоохранения Максима Степанова.

Депутат также напомнил, что продолжается дискуссия по изменению карантинных зон — «даже межличностная, между правительством и мэром Киева». Поэтому, по словам Корниенко, этот вопрос тоже следует обсудить с главой Минздрава.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 9 апреля в ответ на просьбу мэра Киева Виталия Кличко ввести общенациональный локдаун в Украине предложил вместе обратиться к президенту о назначении нового главы Киевской городской государственной администрации.