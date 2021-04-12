«Слуга народа» хочет заслушать в Раде министра Степанова по нескольким вопросам. Вспомнили о дискуссии Кличко с Кабмином

Фракция «Слуга народа» предлагает в эту пятницу, 16 апреля, в Верховной Раде на часе вопросов к правительству заслушать министра здравоохранения Максима Степанова.
Об этом заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, сообщает Интерфакс-Украина.
Один из вопросов, по его словам, касается национального плана вакцинации против коронавируса. «Чтобы он [Степанов] доложил нам о том, что происходит с дополнительными партиями вакцин. Мы видели уже новый график, новый подход, чтобы вакцинировать не только первоочередные категории, а уже расширять этот потенциал», — отметил Корниенко.
Депутат также напомнил, что продолжается дискуссия по изменению карантинных зон — «даже межличностная, между правительством и мэром Киева». Поэтому, по словам Корниенко, этот вопрос тоже следует обсудить с главой Минздрава.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 9 апреля в ответ на просьбу мэра Киева Виталия Кличко ввести общенациональный локдаун в Украине предложил вместе обратиться к президенту о назначении нового главы Киевской городской государственной администрации.
- В Украине до 30 апреля действует адаптивный карантин. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вопрос введения в Украине более жестких карантинных ограничений, чрезвычайного положения или комендантского часа пока не рассматривается.
- Степанов прогнозирует полное преодоление пандемии коронавируса в Украине в конце года, но нужно убедить 70% взрослого населения вакцинироваться. По его словам, за месяц надо сделать около 6 миллионов прививок, или 270 тысяч прививок в сутки без выходных.
- Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получили первую партию в 500 тысяч доз компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз). Также заключили контракты на 10 миллионов доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается поставка 8 миллионов доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.