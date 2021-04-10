Китай оштрафував національного лідера онлайн-торгівлі Alibaba, що належить мільярдеру Джеку Ма. Сума рекордна

Китай оштрафував на $2,8 млрд компанію Alibaba бізнесмена Джека Ма, який з кінця минулого року перебуває під урядовим пресингом. Його майданчик онлайн-торгівлі звинуватили в монопольній поведінці за «ексклюзивні торгові контакти», що забороняють продавцям виставляти свої товари на платформах конкурентів.

Про це повідомляє CNN.

Штраф сягає 4% прибутку Alibaba в Китаї за 2019 рік і перевищує попередній рекордний штраф — $975 млн, який довелося виплатити американському виробнику мікросхем Qualcomm у 2015 році.

В останні місяці Китай проводить жорстку політику щодо своїх технологічних гігантів — президент Сі Цзіньпін назвав це пріоритетом на 2021 рік. Мета цих заходів — «підтримка соціальної стабільності».

Компанія Alibaba, заснована легендарним підприємцем Джеком Ма, є однію з найуспішніших і найвідоміших у Китаї. Останній штраф демонструє готовність регулюючих органів країни приборкати найвпливовіші підприємства.

З кінця минулого року Ма поводиться дуже тихо. Після критики бізнесменом уряду той заборонив продаж акцій його фінтех-компанії Ant, що могла б стати найуспішнішою у світі. З тих пір бізнесмен лише один раз з’явився на людях — у відеоролику, і отримав наказ переглянути свій бізнес.

В Alibaba заявили, що співпрацювали зі слідством та з радістю прийняли покарання.

«Alibaba не змогла б досягти такого росту без надійного державного регулювання», — заявили в компанії, обіцяючи взяти на себе більше соціально-економічних зобов’язань перед країною.

Пекін давно занепокоєний ростом фінтех-компаній, що роблять вразливою фінансову сферу держави. Зокрема компанія Ant контролює понад половину ринку електронних платежів, і чиновники шукають способів узяти її під контроль.

Уряд уже покарав низку інших технологічних гігантів, зокрема оштрафував за монополізм власників соцмережі TikTok і ухвалив нові правила, що дозволяють регулювати діяльність таких компаній.