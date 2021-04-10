Китай оштрафовал национального лидера онлайн-торговли Alibaba, принадлежащего миллиардеру Джеку Ма. Сумма рекордная

Китай оштрафовал на $2,8 млрд компанию Alibaba бизнесмена Джека Ма, который с конца прошлого года находится под правительственным прессингом. Его площадку онлайн-торговли обвинили в монопольном поведении за «эксклюзивные торговые контакты», запрещающие продавцам выставлять свои товары на платформах конкурентов.
Об этом сообщает CNN.
Штраф достигает 4% прибыли Alibaba в Китае за 2019, и превышает предыдущий рекордный штраф — $975 млн, который пришлось выплатить американскому производителю микросхем Qualcomm в 2015 году.
В последние месяцы Китай проводит жесткую политику в отношении своих технологических гигантов — президент Си Цзиньпин назвал это приоритетом на 2021 год. Цель этих мероприятий — «поддержка социальной стабильности».
Компания Alibaba, основанная легендарным предпринимателем Джеком Ма, является одной из самых успешных и известных в Китае. Последний штраф демонстрирует готовность регулирующих органов страны обуздать влиятельные предприятия.
С конца прошлого года Ма ведет себя очень тихо. После критики бизнесменом правительства оно запретило продажу акций его финтех-компании Ant, которая могла бы стать самой успешной в мире. С тех пор бизнесмен только один раз появился на публике — в видеоролике, и получил приказ пересмотреть свой бизнес.
В Alibaba заявили, что сотрудничали со следствием и с радостью приняли наказание.
«Alibaba не смогла бы достичь такого роста без надежного государственного регулирования», — заявили в компании, обещая взять на себя больше социально-экономических обязательств перед страной.
Пекин давно обеспокоен ростом финтех-компаний, которые делают уязвимой финансовую сферу государства. В частности, компания Ant контролирует более половины рынка электронных платежей, и чиновники ищут способы взять ее под контроль.
Правительство уже наказало ряд других технологических гигантов, в частности оштрафовало за монополизм владельцев соцсети TikTok и приняло новые правила, позволяющие регулировать деятельность подобных компаний.
- Китайский технологический магнат Джек Ма провел успешнейшую в мире продажу акций компании Ant и заработал более $34 миллиардов. Однако правительство вызвало Ма на разговор, заставило его прекратить IPO и усилило контроль над финтех-компаниями.
- Впоследствии стало известно, что правительство отменило продажу акций Ant из-за того, что государственные банки могли оказаться под угрозой. Указание остановить публичное первоначальное предложение компании поступило непосредственно от президента. После этого Джек Ма надолго пропал.
- Джек Ма еще недавно был самым богатым человеком Китая с состоянием более $60 млрд. Но сейчас, по данным Bloomberg, состояние миллиардера упало до $50,6 млрд, что переносит его с первой на четвертую строчку рейтинга самых богатых людей страны. Сейчас его состояние упало еще больше — по данным Forbes, Джек Ма обладает $47 млрд.
- В Пекине проживает больше миллиардеров, чем в любом другом городе мира. В прошлом году в китайской столице появились 33 миллиардера, а всего в городе их 100. Это немного больше, чем в Нью-Йорке.