Китай оштрафовал национального лидера онлайн-торговли Alibaba, принадлежащего миллиардеру Джеку Ма. Сумма рекордная

Китай оштрафовал на $2,8 млрд компанию Alibaba бизнесмена Джека Ма, который с конца прошлого года находится под правительственным прессингом. Его площадку онлайн-торговли обвинили в монопольном поведении за «эксклюзивные торговые контакты», запрещающие продавцам выставлять свои товары на платформах конкурентов.

Об этом сообщает CNN.

Штраф достигает 4% прибыли Alibaba в Китае за 2019, и превышает предыдущий рекордный штраф — $975 млн, который пришлось выплатить американскому производителю микросхем Qualcomm в 2015 году.

В последние месяцы Китай проводит жесткую политику в отношении своих технологических гигантов — президент Си Цзиньпин назвал это приоритетом на 2021 год. Цель этих мероприятий — «поддержка социальной стабильности».

Компания Alibaba, основанная легендарным предпринимателем Джеком Ма, является одной из самых успешных и известных в Китае. Последний штраф демонстрирует готовность регулирующих органов страны обуздать влиятельные предприятия.

С конца прошлого года Ма ведет себя очень тихо. После критики бизнесменом правительства оно запретило продажу акций его финтех-компании Ant, которая могла бы стать самой успешной в мире. С тех пор бизнесмен только один раз появился на публике — в видеоролике, и получил приказ пересмотреть свой бизнес.

В Alibaba заявили, что сотрудничали со следствием и с радостью приняли наказание.

«Alibaba не смогла бы достичь такого роста без надежного государственного регулирования», — заявили в компании, обещая взять на себя больше социально-экономических обязательств перед страной.

Пекин давно обеспокоен ростом финтех-компаний, которые делают уязвимой финансовую сферу государства. В частности, компания Ant контролирует более половины рынка электронных платежей, и чиновники ищут способы взять ее под контроль.

Правительство уже наказало ряд других технологических гигантов, в частности оштрафовало за монополизм владельцев соцсети TikTok и приняло новые правила, позволяющие регулировать деятельность подобных компаний.