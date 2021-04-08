Пекин лидирует среди других городов мира по количеству миллиардеров. За год там появились 33 новых

В Пекине проживает больше миллиардеров, чем в любом другом городе мира. Об этом сообщает BBC со ссылкой на ежегодный рейтинг журнала Forbes.
В прошлом году в китайской столице появились 33 миллиардера, а всего в городе их 100. Это немного больше, чем в Нью-Йорке (99), который занимал первое место рейтинга в течение последних семи лет.
Хотя в Пекине сейчас больше миллиардеров, чем в Большом Яблоке (самое известное прозвище Нью-Йорка), совокупный капитал миллиардеров Нью-Йорка на $80 миллиардов больше, чем у их коллег из Пекина. Например, самый богатый житель Пекина — Чжан Иминь, основатель приложении TikTok и генеральный директор его материнской компании ByteDance. Его капитал удвоился до $35,6 миллиарда. В то же время самый богатый житель Нью-Йорка — бывший мэр Майкл Блумберг. У него $59 миллиардов.
Китай, наряду со США, стал свидетелем того, как во время пандемии разрастались технологические гиганты, поскольку все больше людей делали покупки в интернете. Это привело к огромному росту состояний учредителей и акционеров этих технологических титанов.
Китай (с Гонконгом и Макао в составе) добавил в список Forbes больше миллиардеров, чем любая другая страна в мире — 210 новичков. Половина новых миллиардеров Китая сделали свое состояние на технологических предприятиях. Теперь в этот перечень входит и женщина-миллиардер Кейт Ван, которая заработала свои деньги на электронных сигаретах.
По данным Forbes, в прошлом году в список миллиардеров во всем мире присоединились рекордные 493 новичка, или примерно один новый миллиардер каждые 17 часов.
В целом больше всего миллиардеров в США (724), Китае (698) и в Индии (140). Всего в мире их 2 755, что на 660 человек больше, чем было в 2020 году. Джефф Безос, основатель и исполнительный директор Amazon, четвертый год подряд остается самым богатым человеком в мире. Его состояние за прошлый год выросло на $64 миллиарда — до $177 миллиардов.