Пекин лидирует среди других городов мира по количеству миллиардеров. За год там появились 33 новых

В Пекине проживает больше миллиардеров, чем в любом другом городе мира. Об этом сообщает BBC со ссылкой на ежегодный рейтинг журнала Forbes. В прошлом году в китайской столице появились 33 миллиардера, а всего в городе их 100. Это немного больше, чем в Нью-Йорке (99), который занимал первое место рейтинга в течение последних семи лет.

Хотя в Пекине сейчас больше миллиардеров, чем в Большом Яблоке (самое известное прозвище Нью-Йорка), совокупный капитал миллиардеров Нью-Йорка на $80 миллиардов больше, чем у их коллег из Пекина. Например, самый богатый житель Пекина — Чжан Иминь, основатель приложении TikTok и генеральный директор его материнской компании ByteDance. Его капитал удвоился до $35,6 миллиарда. В то же время самый богатый житель Нью-Йорка — бывший мэр Майкл Блумберг. У него $59 миллиардов.

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Китай, наряду со США, стал свидетелем того, как во время пандемии разрастались технологические гиганты, поскольку все больше людей делали покупки в интернете. Это привело к огромному росту состояний учредителей и акционеров этих технологических титанов. Китай (с Гонконгом и Макао в составе) добавил в список Forbes больше миллиардеров, чем любая другая страна в мире — 210 новичков. Половина новых миллиардеров Китая сделали свое состояние на технологических предприятиях. Теперь в этот перечень входит и женщина-миллиардер Кейт Ван, которая заработала свои деньги на электронных сигаретах.