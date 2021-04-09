Прокурор САП втретє закрив справу «Роттердам+». У НАБУ заявили, що оскаржать його дії

«З огляду на очевидну заангажованість і необ’єктивність прокурора, Національне бюро закликає Ірину Венедиктову розглянути це питання і замінити Віталія Пономаренка», — заявили в НАБУ.

Також у бюро запевнили, що оскаржать нове рішення Пономаренка і звернуться до генерального прокурора задля зміни старшого групи прокурорів, який намагається запобігти скеруванню справи до Вищого антикорупційного суду.

«І це попри той факт, що попередні його рішення аналогічного змісту скасовувалися прокурором вищого рівня і судом, які погодилися з позицією детективів, що оцінку справі має надати суд», — наголосили у НАБУ.

Окрім цього, у бюро зазначили, що сукупність зібраних доказів у провадженні є достатньою для того, щоб саме суд визначив обґрунтованість звинувачень у завданні державним та громадським інтересам багатомільярдних збитків у зв’язку з ухваленням та застосуванням формули «Роттердам+».

Зокрема, на думку НАБУ, про це свідчать рішення щодо скасування постанов Пономаренка про закриття кримінального провадження у зв’язку з їхньою незаконністю та необґрунтованістю.

«Ми переконані, що вирішення долі «Роттердам+» поза межами судового процесу не відповідатиме законним інтересам суспільства і держави. Ця справа є однією з найбільш значущих для України, і про необхідність її завершення неодноразово заявляли найвищі посадовці. Тож надавати оцінку має саме суд у змагальному процесі», — резюмували у бюро.

Справа «Роттердам+»

Формулу «Роттердам+» Нацкомісія з питань енергетики та комунальних тарифів (НКРЕКП) почала використовувати з квітня 2016 року. Вона встановлювала тариф для теплових електростанцій на базі середньої ціни вугілля за імпортним паритетом за останній рік. Після цього почалося підвищення цін на електроенергію — тариф в Україні був привʼязаний до вартості вугілля на товарних біржах Нідерландів. У березні 2017 року НАБУ почало розслідувати змову під час впровадження формули «Роттердам+». У жовтні 2018 року керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що українці переплатили 15 мільярдів гривень через необґрунтоване застосування цієї формули. Згодом рівень збитків сягнув майже 19 мільярдів.