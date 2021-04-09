Прокурор САП третий раз закрыл дело «Роттердам+». В НАБУ заявили, что обжалуют его действия

Также в бюро заверили, что обжалуют новое решение Пономаренко и обратятся к генеральному прокурору для изменения старшего группы прокуроров, который пытается предотвратить направление дела в Высший антикоррупционный суд.

«И это несмотря на тот факт, что предыдущие его решения аналогичного содержания отменялись прокурором высшего уровня и судом, которые согласились с позицией детективов, что оценку делу должен предоставить суд», — отметили в НАБУ.

Кроме этого, в бюро отметили, что совокупность собранных доказательств в производстве является достаточной для того, чтобы именно суд определил обоснованность обвинений в нанесении государственным и общественным интересам многомиллиардных убытков в связи с принятием и применением формулы «Роттердам+».

В частности, по мнению НАБУ, об этом свидетельствуют решения об отмене постановления Пономаренко о закрытии уголовного производства в связи с их незаконностью и необоснованностью.

«Мы убеждены, что решение судьбы «Роттердам+» вне судебного процесса не будет соответствовать законным интересам общества и государства. Это дело является одним из наиболее значимых для Украины, и о необходимости его завершения неоднократно заявляли высшие должностные лица. Поэтому давать оценку должен именно суд в состязательном процессе», — резюмировали в бюро.

Дело «Роттердам+»

Формулу «Роттердам+» Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных тарифов (НКРЭКУ) начала использовать с апреля 2016 года. Она устанавливала тариф для тепловых электростанций на базе средней цены угля по импортному паритету за последний год. После этого началось повышение цен на электроэнергию — тариф в Украине был привязан к стоимости угля на товарных биржах Нидерландов. В марте 2017 года НАБУ начало расследовать заговор при внедрении формулы «Роттердам+». В октябре 2018 года глава НАБУ Артем Сытник заявил, что украинцы переплатили 15 миллиардов гривен за необоснованное применение этой формулы. Впоследствии уровень убытков составил почти 19 миллиардов.