У Київській області посилений карантин продовжили ще на два тижні

«Майже щодня фіксуємо дуже високий рівень захворюваності та госпіталізації. Водночас бачимо, що напруженість стану справ продовжує варіюватися залежно від території. В об’єднаних громадах ситуація також дуже різна. Тому комісія ухвалила рішення продовжити додаткові протиепідемічні заходи в області до 23 квітня», — сказав він.

Про це заявив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін, повідомили у пресслужбі ОДА.

У Київській області через складну ситуацію з коронавірусом посилений карантин продовжили до 23 квітня.

Також Володін наголосив, що кожна громада має окремо ухвалювати рішення про застосування протиепідемічних заходів.

Зазначимо, у зв’язку з ухваленим рішенням, в окремих громадах Київщини можуть призупиняти навчання у дитсадках, школах та закладах позашкільної освіти.

Окрім цього, може бути збільшена чи зменшена кількість громадського транспорту та інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім годин пік (07:00—10:00, 16:00—20:00), а перевезення пасажирів можуть обмежити на 50%.

До того ж у закладах торгівлі рекомендували з 10:00 до 12:00 у пріоритеті обслуговувати людей похилого віку.

Водночас на території Київщини продовжують діяти всі протиепідемічні заходи, передбачені для «червоної» зони.