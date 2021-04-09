МОЗ оновив перелік «червоних» зон, додавши дві області

Міністерство охорони здоровʼя оновило перелік регіонів, які знаходяться в «червоній» карантинній зоні, додавши в нього Запорізьку і Хмельницьку області.

Станом на 9 квітня, в «червоній» зоні 12 областей.

Суворі карантинні обмеження діють в Київській, Житомирській, Івано-Франківській, Закарпатській, Сумській, Чернівецькій, Чернігівській, Львівській, Миколаївській, Одеській областях, а також у Києві.

У «помаранчевій» зоні Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Черкаська області.

У «жовтій» зоні тільки одна область — Херсонська. Там найнижчий показник госпіталізацій (52,6 на 100 тисяч осіб), а завантаженість ліжок з киснем становить 25,3%.