МОЗ оновив перелік «червоних» зон, додавши дві області

Міністерство охорони здоровʼя оновило перелік регіонів, які знаходяться в «червоній» карантинній зоні, додавши в нього Запорізьку і Хмельницьку області.
Станом на 9 квітня, в «червоній» зоні 12 областей.
Суворі карантинні обмеження діють в Київській, Житомирській, Івано-Франківській, Закарпатській, Сумській, Чернівецькій, Чернігівській, Львівській, Миколаївській, Одеській областях, а також у Києві.
У «помаранчевій» зоні Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Черкаська області.
У «жовтій» зоні тільки одна область — Херсонська. Там найнижчий показник госпіталізацій (52,6 на 100 тисяч осіб), а завантаженість ліжок з киснем становить 25,3%.
- В Україні до 30 квітня діє адаптивний карантин. Голова МОЗ Максим Степанов заявив, що питання введення в Україні більш жорстких карантинних обмежень, надзвичайного стану або комендантської години поки не розглядається.
- Мер Києва Кличко просить уряд ввести загальнонаціональний локдаун.
- 9 квітня Міністерство охорони здоровʼя сьомий раз з початку пандемії затвердило зміни в протокол лікування коронавірусу.
- В Україні тим часом росте добовий приріст нових хворих. Рекордну кількість смертей від коронавірусу в Україні зафіксували 6 квітня — тоді помер 481 хворий, а найбільшу кількість нових випадків виявили 2 квітня — 20 341. Темпи вакцинації при цьому низькі. З 24 лютого вакциновано всього 334,5 тисячі осіб.