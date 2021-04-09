Минздрав обновил перечень «красных» зон, добавив две области

Министерство здравоохранения обновило перечень регионов, которые находятся в «красной» карантинной зоне, добавив в него Запорожскую и Хмельницкую области.

По состоянию на 9 апреля, в «красной» зоне 12 областей.

Строгие карантинные ограничения действуют в Киевской, Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Сумской, Черновицкой, Черниговской, Львовской, Николаевской, Одесской областях, а также в Киеве.

В «оранжевой» зоне Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области.

В «желтой» зоне только одна область — Херсонская. Там самый низкий показатель госпитализаций (52,6 на 100 тысяч человек), а загруженность коек с кислородом составляет 25,3%.