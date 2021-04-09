Минздрав обновил перечень «красных» зон, добавив две области

Министерство здравоохранения обновило перечень регионов, которые находятся в «красной» карантинной зоне, добавив в него Запорожскую и Хмельницкую области.
По состоянию на 9 апреля, в «красной» зоне 12 областей.
Строгие карантинные ограничения действуют в Киевской, Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Сумской, Черновицкой, Черниговской, Львовской, Николаевской, Одесской областях, а также в Киеве.
В «оранжевой» зоне Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области.
В «желтой» зоне только одна область — Херсонская. Там самый низкий показатель госпитализаций (52,6 на 100 тысяч человек), а загруженность коек с кислородом составляет 25,3%.
- В Украине до 30 апреля действует адаптивный карантин. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вопрос введения в Украине более жестких карантинных ограничений, чрезвычайного положения или комендантского часа пока не рассматривается.
- Мэр Киева Кличко просит правительство ввести общенациональный локдаун.
- 9 апреля Министерство здравоохранения седьмой раз с начала пандемии утвердило изменения в протокол лечения коронавируса.
- В Украине тем временем растет суточный прирост новых больных. Рекордное количество смертей от коронавируса в Украине зафиксировали 6 апреля — тогда умер 481 больной, а наибольшее количество новых случаев выявили 2 апреля — 20 341. Темпы вакцинации при этом низкие. С 24 февраля вакцинировано всего 334,5 тысячи людей.