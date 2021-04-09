У Харківській області вводять карантин «червоної» зони, а на Прикарпатті скасовують

У Харківській області з 11 квітня (неділя) вводять карантин «червоної» зони, а в Івано-Франківській області з 10 квітня карантин скасовують.

Про це за підсумками засідання Держкомісії ТЕБ і НС повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Міністерство охорони здоров'я

Ще вчора влада Харкова розпорядилася посилити карантин з 10 квітня. Там обмежать роботу кафе та ресторанів, продовольчих ринків і магазинів. Працювати заклади будуть до 20:00. Роботу громадського транспорту не обмежуватимуть.

Що стосується шкіл і дитсадків, вони будуть працювати. Але відвідувати школи будуть лише учні 1—4 класів, решта перейдуть на дистанційну форму навчання.