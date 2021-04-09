В Харьковской области вводят карантин «красной» зоны, а на Прикарпатье отменяют

В Харьковской области с 11 апреля (воскресенье) вводят карантин «красной» зоны, а в Ивано-Франковской области с 10 апреля карантин отменяют.

Об этом по итогам заседания Госкомиссии ТЭБ и ЧС сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Министерство здравоохранения

Еще вчера власти Харькова распорядились усилить карантин с 10 апреля. Там ограничат работу кафе и ресторанов, продовольственных рынков и магазинов. Работать заведения будут до 20:00. Работу общественного транспорта не будут ограничивать.

Что касается школ и детсадов, то они будут работать. Но посещать школы будут только ученики 1—4 классов, остальные перейдут на дистанционную форму обучения.