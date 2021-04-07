Харьков усиливает карантин — переводит школьников на дистанционку и ограничивает работу ресторанов

В Харькове решили усилить карантин с 10 апреля. Там ограничат работу кафе и ресторанов, продовольственных рынков, а также магазинов.
Об этом сообщил и. о. мэра города Игорь Терехов, пишет «Суспільне».
«Понимая ситуацию, которая сегодня у нас происходит, мы примем решение о том, что, начиная с субботы, мы введем более жесткие меры по карантину. В чем они будут заключаться?... Мы ограничим режим работы ресторанов, баров, кафе — до 20:00 они будут работать. Преимущественно работа должна быть на летних верандах и площадках», — сказал он.
Также до 20 часов будут работать и непродовольственные магазины. Что касается рынков, то там усилят контроль за соблюдением карантинных мер.
В то же время Терехов подчеркнул, что работу общественного транспорта не будут ограничивать.
«Мы не закроем метро, мы не закроем общественный транспорт, работу наших предприятий. Почему? Потому что экономика каждого человека этого не выдержит, поэтому мы будем реагировать ввиду того, как будет развиваться ситуация. О тотальном локдауне речи не идет», — пояснил он.
Что касается школ и детсадов, то они будут работать. Но в школах будут учиться только ученики 1-4 классов, другие школьники перейдут на дистанционную форму обучения.
- В Украине до 30 апреля действует адаптивный карантин. В «красной» зоне сейчас Киев и 10 областей — в регионах действует локдаун.
- С 5 апреля и предварительно до 16 апреля в Киеве действуют новые правила усиленного карантина. В настоящее время общественным транспортом (в том числе метро) воспользоваться можно только при наличии специального пропуска. Кроме того, закрылись школы и детские сады. Власти Киева рекомендовали руководителям учреждений и предприятий перевести сотрудников на удаленную работу или, кому возможно, предоставить отпуска.
- Глава Минздрава Максим Степанов 6 апреля заявил, что вопрос введения в Украине более жестких карантинных ограничений, чрезвычайного положения или комендантского часа пока не рассматривается.