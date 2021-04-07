Харьков усиливает карантин — переводит школьников на дистанционку и ограничивает работу ресторанов

В Харькове решили усилить карантин с 10 апреля. Там ограничат работу кафе и ресторанов, продовольственных рынков, а также магазинов.

Об этом сообщил и. о. мэра города Игорь Терехов, пишет «Суспільне».

«Понимая ситуацию, которая сегодня у нас происходит, мы примем решение о том, что, начиная с субботы, мы введем более жесткие меры по карантину. В чем они будут заключаться?... Мы ограничим режим работы ресторанов, баров, кафе — до 20:00 они будут работать. Преимущественно работа должна быть на летних верандах и площадках», — сказал он.