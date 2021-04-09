В Киевской области ужесточенный карантин продлили еще на две недели

В Киевской области из-за сложной ситуации с коронавирусом ужесточенный карантин продлили до 23 апреля.
Об этом заявил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин, сообщили в пресс-службе ОГА.
«Почти ежедневно фиксируем очень высокий уровень заболеваемости и госпитализации. В то же время видим, что напряженность положения дел продолжает варьироваться в зависимости от территории. В объединенных общинах ситуация также очень разная. Поэтому комиссия приняла решение продлить дополнительные противоэпидемические меры в области до 23 апреля», — сказал он.
Также Володин отметил, что каждая община должна отдельно принимать решение о применении противоэпидемических мер.
Отметим, в связи с принятым решением, в отдельных общинах Киевщины могут приостанавливать обучение в детсадах, школах и учреждениях внешкольного образования.
Кроме этого, может быть увеличено или уменьшено количество общественного транспорта и интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме часов пик (07:00 — 10:00, 16:00 — 20:00), а перевозки пассажиров могут ограничить на 50%.
К тому же в учреждениях торговли рекомендовали с 10:00 до 12:00 в приоритете обслуживать пожилых людей.
В то же время на территории Киевщины продолжают действовать все противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красной» зоны.
- В Украине до 30 апреля действует адаптивный карантин. 9 апреля Министерство здравоохранения седьмой раз с начала пандемии утвердило изменения в протокол лечения коронавируса.
- В «красную» зону добавили Запорожскую и Хмельницкую области, а потом еще и Харьковскую. А в Ивано-Франковской области с 10 апреля карантин отменяют.
- В Украине тем временем увеличивается суточный прирост новых больных. Рекордное количество смертей от коронавируса в Украине зафиксировали 6 апреля — тогда умер 481 больной, а наибольшее количество новых случаев выявили 2 апреля — 20 341. Темпы вакцинации при этом низкие. С 24 февраля вакцинировали всего 334,5 тысячи человек.