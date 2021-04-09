Затримання брата голови ОАСК: за адвоката Донця внесли заставу у 2,95 мільйона гривень

За адвоката Юрія Донця, якого разом із братом голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрієм Зонтовим взяли під варту до червня через підозру в корупції, внесли заставу.

Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомили у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).

«За одного з адвокатів внесли сьогодні заставу в повному обсязі, ми видали документ про внесення застави, який буде переданий в орган, що виконує рішення суду», — розповіли у ВАКС.