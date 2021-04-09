Затримання брата голови ОАСК: за адвоката Донця внесли заставу у 2,95 мільйона гривень

За адвоката Юрія Донця, якого разом із братом голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрієм Зонтовим взяли під варту до червня через підозру в корупції, внесли заставу.
Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомили у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).
«За одного з адвокатів внесли сьогодні заставу в повному обсязі, ми видали документ про внесення застави, який буде переданий в орган, що виконує рішення суду», — розповіли у ВАКС.
Також агентство уточнило, що йдеться про Юрія Донця.
Зазначимо, Вищий антикорупційний суд призначив йому як альтернативу арешту 2,95 мільйона гривень застави.
- 6 квітня НАБУ затримало двох адвокатів. Один з них — Юрій Зонтов, брат глави Окружного адмінсуду Павла Вовка. Зонтов також виявився працівником Служби зовнішньої розвідки. Другий адвокат — Юрій Донець. Їх затримали під час отримання $100 тисяч. За ці гроші вони обіцяли допомогти винести «зручне» судове рішення.
- 7 квітня Зонтову та Донцю повідомили про підозру, а сам Вовк назвав затримання й обшуки в суді «провокацією» з боку НАБУ і «помстою».
- НАБУ повідомило, що під час обшуку в адвокатів виявили понад $3,7 мільйона, €840 тисяч, 20 тисяч фунтів стерлінгів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів. Також правоохоронці виявили золоті злитки й антикваріат.
- 9 квітня суд заарештував Зонтова на два місяці із заставою понад 35 мільйонів гривень.