Задержание брата главы ОАСК: за адвоката Донца внесли залог в 2,95 миллиона гривен

За адвоката Юрия Донца, которого вместе с братом главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрием Зонтовым взяли под стражу до июня по подозрению в коррупции, внесли залог.
Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).
«За одного из адвокатов внесли сегодня залог в полном объеме, мы выдали документ о внесении залога, который будет передан в орган, исполняющий решение суда», — рассказали в ВАКС.
Также агентство уточнило, что речь идет о Юрии Донце.
Отметим, Высший антикоррупционный суд назначил ему в качестве альтернативы ареста 2,95 миллиона гривен залога.
- 6 апреля НАБУ задержало двух адвокатов. Один из них — Юрий Зонтов, брат главы Окружного админсуда Павла Вовка. Зонтов также оказался сотрудником Службы внешней разведки. Второй адвокат — Юрий Донец. Их задержали при получении $100 тысяч. За эти деньги они обещали помочь вынести «удобное» судебное решение.
- 7 апреля Зонтову и Донцу сообщили о подозрении, а сам Вовк назвал задержание и обыски в суде «провокацией» со стороны НАБУ и «местью».
- НАБУ сообщило, что во время обыска у адвокатов обнаружили более $3,7 миллиона, €840 тысяч, 20 тысяч фунтов стерлингов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей. Также правоохранители обнаружили золотые слитки и антиквариат.
- 9 апреля суд арестовал Зонтова на два месяца с залогом более 35 миллионов гривен.