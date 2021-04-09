Задержание брата главы ОАСК: за адвоката Донца внесли залог в 2,95 миллиона гривен

За адвоката Юрия Донца, которого вместе с братом главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрием Зонтовым взяли под стражу до июня по подозрению в коррупции, внесли залог.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

«За одного из адвокатов внесли сегодня залог в полном объеме, мы выдали документ о внесении залога, который будет передан в орган, исполняющий решение суда», — рассказали в ВАКС.