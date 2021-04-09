Задержание брата главы ОАСК: адвоката Донца отправили под стражу с залогом в 2,9 млн гривен

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу адвоката Юрия Донца, которого с братом главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрием Зонтовым подозревают в коррупции.

Под стражей он будет находится 60 дней — до 4 июня. Сумма залога — 2 миллиона 951 тысяча гривен.

Суд удовлетворил требования прокурора частично. Залог для Донца требовался на уровне 14 млн гривен. Адвокаты подозреваемого просили круглосуточный домашний арест.

По версии следствия, адвокаты Донец и Зонтов подстрекали к взятке в $100 тысяч ликвидатора страховой компании «АКС Кэпитал» Сергея Коваленко. Деньги должны были передать судье Окружного админсуда за удовлетворение иска этой страховой компании к налоговой Киева, в котором просили отменить налоговое уведомление. Деньги Коваленко передал двумя частями — 25 марта $10 тысяч, а 6 апреля $90 тысяч.

Прокурор в суде заявил, что у Донца при обыске нашли $20 тысяч, а у Зонтова — $80 тысяч. Взятку и дело «АКС Кэпитал» подозреваемые обсуждали в переписках, которые нашли детективы НАБУ. Также у Зонтова нашли флешку с проектом судебного решения об удовлетворении иска страховой компании.