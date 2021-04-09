Мер Одеси Труханов пригрозив відключити світло і воду розважальним закладам, які порушують карантин

Мер Одеси Геннадій Труханов пообіцяв відключати електропостачання та воду розважальним закладам, які попри обмеження «червоної» зоні продовжують працювати.
Про це він заявив на брифінгу після виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації.
«Ми працюємо над тим, щоб заклади дотримувалися карантину. Але я бачу, що не всі розуміють. І через це ані поліція, ані патрульні, ані місцева влада, […] якщо суспільство не розуміє, ми нічого не зробимо», — сказав очільник Одеси.
Труханов вважає, що деякі власники бізнесу не усвідомлюють серйозності ситуації. «Якщо окремі заклади цього не розуміють, якщо є факт роботи попри заборону, […] треба вимкнути світло, вимкнути воду та просто закривати їх. Усе. Не працюватимуть. Можливо, тоді хтось зрозуміє всю серйозність», — сказав Труханов.
Місяць тому з такою ж заявою виступив мер Тернополя Сергій Надал, пригрозивши розважальним закладам відключати воду, опалення та інші комунікації.
Зазначимо, Одеса перебуває у «червоній» зоні карантину, де серед іншого заборонена робота розважальних закладів, закладів громадського харчування і ТРЦ. За минулу добу 8 квітня в Одеській області виявили 1 194 нові випадки коронавірусу.
- З 9 квітня у «червоній» зоні Київ і 12 областей: Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Одеська, Миколаївська та Запорізька.
- Рекордну кількість смертей від коронавірусу в Україні зафіксували 6 квітня — тоді помер 481 хворий, а найбільшу кількість нових випадків виявили 2 квітня — 20 341.
- Глава МОЗ Степанов прогнозує повне подолання пандемії коронавірусу в Україні в кінці року, але потрібно переконати 70% дорослого населення зробити щеплення. За його словами, за місяць треба зробити близько 6 мільйонів щеплень, або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних. Аби це реалізувати, він попросив в уряду ще 6,5 мільярда гривень.