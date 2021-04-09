Мер Одеси Труханов пригрозив відключити світло і воду розважальним закладам, які порушують карантин

Мер Одеси Геннадій Труханов пообіцяв відключати електропостачання та воду розважальним закладам, які попри обмеження «червоної» зоні продовжують працювати.

Про це він заявив на брифінгу після виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації.

«Ми працюємо над тим, щоб заклади дотримувалися карантину. Але я бачу, що не всі розуміють. І через це ані поліція, ані патрульні, ані місцева влада, […] якщо суспільство не розуміє, ми нічого не зробимо», — сказав очільник Одеси.

Труханов вважає, що деякі власники бізнесу не усвідомлюють серйозності ситуації. «Якщо окремі заклади цього не розуміють, якщо є факт роботи попри заборону, […] треба вимкнути світло, вимкнути воду та просто закривати їх. Усе. Не працюватимуть. Можливо, тоді хтось зрозуміє всю серйозність», — сказав Труханов.