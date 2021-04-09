Мэр Одессы Труханов пригрозил отключать свет и воду развлекательным заведениям, которые нарушают карантин

Мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал отключать электроснабжение и воду развлекательным заведениям, которые продолжают работать, несмотря на ограничения «красной» зоны.

Об этом он заявил на брифинге после выездного заседания Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации.

«Мы работаем над тем, чтобы учреждения соблюдали карантин. Но я вижу, что не все понимают. И поэтому ни полиция, ни патрульные, ни местные власти, [...] если общество не понимает, мы ничего не сделаем», — сказал глава Одессы.

Труханов считает, что некоторые владельцы бизнеса не осознают серьезности ситуации. «Если отдельные заведения этого не понимают, если есть факт работы, несмотря на запрет [...], надо отключить свет, отключить воду и просто закрывать их. Все. Не будут работать. Возможно, тогда кто-то поймет всю серьезность», — сказал Труханов.