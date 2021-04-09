Мэр Одессы Труханов пригрозил отключать свет и воду развлекательным заведениям, которые нарушают карантин

Мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал отключать электроснабжение и воду развлекательным заведениям, которые продолжают работать, несмотря на ограничения «красной» зоны.
Об этом он заявил на брифинге после выездного заседания Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации.
«Мы работаем над тем, чтобы учреждения соблюдали карантин. Но я вижу, что не все понимают. И поэтому ни полиция, ни патрульные, ни местные власти, [...] если общество не понимает, мы ничего не сделаем», — сказал глава Одессы.
Труханов считает, что некоторые владельцы бизнеса не осознают серьезности ситуации. «Если отдельные заведения этого не понимают, если есть факт работы, несмотря на запрет [...], надо отключить свет, отключить воду и просто закрывать их. Все. Не будут работать. Возможно, тогда кто-то поймет всю серьезность», — сказал Труханов.
Месяц назад с таким же заявлениемвыступил мэр Тернополя Сергей Надал, пригрозив развлекательным заведениям отключать воду, отопление и другие коммуникации.
Отметим, Одесса находится в «красной» зоне карантина, где, в частности, запрещена работа развлекательных заведений, заведений общественного питания и ТРЦ. За минувшие сутки 8 апреля в Одесской области выявили 1 194 новых случая коронавируса.
- С 9 апреля в «красной» зоне Киев и 12 областей: Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Хмельницкая, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская, Одесская, Николаевская и Запорожская.
- Рекордное количество смертей от коронавируса в Украине зафиксировали 6 апреля — тогда умер 481 больной, а наибольшее количество новых случаев выявили 2 апреля — 20 341.
- Глава Минздрава Степанов прогнозирует полное преодоление пандемии коронавируса в Украине в конце года, но нужно убедить 70% взрослого населения вакцинироваться. По его словам, за месяц надо сделать около 6 миллионов прививок, или 270 тысяч прививок в сутки без выходных. Чтобы это реализовать, он попросил у правительства еще 6,5 миллиарда гривен.