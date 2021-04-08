Посол М’янми у Британії виступив проти військової хунти. Тепер його не впускають до власного посольства

Посол М’янми у столиці Великої Британії не може потрапити до свого представництва — через кілька тижнів після його розриву з новим керівництвом країни, яке захопило владу внаслідок військового перевороту, його відсторонив власний заступник. Як повідомляє Reuters, у березні посол Кʼяу Звар Мінн закликав новий режим Мʼянми звільнити лідерку останніх виборів Аунг Сан Су Чжі, яку військові заарештували та бездоказово звинуватили в низці злочинів.
Армія на чолі з генералом Мін Аун Хлайном захопила владу в М’янмі 1 лютого і розгорнула репресії проти посадовціів, лояльних до демократично обраного уряду, а також бойовою зброєю розганяє протести — уже вбито близько 600 людей, серед яких є і діти.
Після того як посол М’янми в Британії засудив новий режим, його заступник узяв на себе обов’язки офіційного представника країни і разом із військовим аташе вирішив не впускати свого колишнього шефа в будівлю.
«Це свого роду переворот у центрі Лондона. Ви можете побачити, що вони окупували мою будівлю», — сказав посол журналістам.
Кʼяу Звар Мінн додав, що спілкувався з приводу цієї ситуації з міністром закордонних справ Британії Домініком Раабом. Також він зазначив, що чекатиме на вулиці, доки не зможе зайти в будівлю, біля якої вже зібрався протест проти військового режиму та його злочинів.
Наразі британський уряд намагається врегулювати ситуацію та веде переговори як з усунутим послом, так і з його заступником.
Як пише BBC, міністр закордонних справ Британії засудив дії військового аташе та заступника посла М’янми, однак визнав зміни, за якими Кʼяу Звар Мінн більше не представляє свою країну. При цьому поліція біля посольства намагалась не дати дипломату повернутися в будівлю.
«Ми засуджуємо знущання військового режиму Мʼянми в Лондоні вчора, і я шаную Кʼяу Звар Мінна за його мужність. Велика Британія й надалі закликає припинити державний переворот та жахливе насильство та якомога швидше відновити демократію», — написав Рааб у Twitter.
Згідно з Віденською дипломатичною конвенцією, робота посла автоматично припиняється, щойно його уряд інформує про це країну перебування свого представника. Міністерство закордонних справ «вимушено прийняти це рішення», хоча за повідомленням джерел, знайомих із ситуацією, формального сповіщення про усунення посла від М’янми не було.
Усунутий посол заявляє, що співробітникам посольства погрожують «суворою карою», якщо вони не погодяться визнати новий режим генерала Мін Аун Хлайна і не будуть працювати за його вказівкою.
Ще в березні, засуджуючи військовий переворот, Кʼяу Звар Мінн зазначав, що «не зраджує свою країну» і стоїть на «компромісній» позиції. Новий уряд випустив заяву про те, що відкликав його додому, а він не послухався й лишився в Лондоні.
Зазначається, що за дипломатичною конвенцією уряд Британії не зможе вплинути на поновлення Кʼяу Звар Мінна на посаді. Це створює дилему — порушити правила і не погодитися зі змінами, або погодитися й бути звинуваченим у мовчазній згоді з владою військового режиму.
- 1 лютого 2021 року у Мʼянмі стався переворот. Владу у країні захопили армія та генерал Мін Аун Хлайн. Військові виступили проти голови уряду Аун Сан Су Чжі, партія якої перемогла на виборах у листопаді 2020 року. Армія затримала членів уряду, ввела воєнний режим і заблокувала соцмережі. У країні почалися масштабні протести, які переросли в сутички з поліцією. Масово стріляти в цивільних силовики почали 28 лютого.
- Аун Сан Су Чжі висунули звинувачення в порушенні закону про імпорт та експорт, поширенні інформації, яка може викликати «страх або тривогу», а також у привласненні державних коштів і в розголошенні державної таємниці.
- Посол ООН у М’янмі, виступаючи на закритому засіданні Ради безпеки ООН, заявила, що країні загрожує громадянська війна і «кривава бійня є неминучою». Посол США при ООН Лінда Томас Грінфілд заявила про можливість дій у відповідь, якщо військові в М’янмі не відмовляться від влади.
- Компанія Twitter додала у свою соцмережу емодзі на підтримку руху Milk Tea Alliance («Альянс молочного чаю»), який виступає за демократію і права людини в Південно-Східній Азії. До цього руху також входять активісти Мʼянми.
- Росія посилює зв’язки з військовою хунтою Мʼянми, оскільки нічого не втрачає від такого співробітництва — якщо режим встоїть, Москва отримає контракти на поставки зброї та військового обладнання.