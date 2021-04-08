Посол Мьянмы в Великобритании выступил против военной хунты. Теперь его не пускают в собственное посольство

Посол Мьянмы в столице Великобритании не может попасть в свое представительство — через несколько недель после его разрыва с новым руководством страны, захватившим власть в результате военного переворота, его отстранил собственный заместитель. Как сообщает Reuters, в марте посол Кьяу Звар Минн призвал новый режим своей страны освободить лидера последних выборов Аун Сан Су Чжи, которую военные арестовали и бездоказательно обвинили в ряде преступлений.

Армия во главе с генералом Мин Аун Хлайном захватила власть в Мьянме 1 февраля и развернула репрессии против чиновников, лояльных к демократически избранному правительству, а также боевым оружием разгоняет протесты — уже убиты около 600 человек, среди которых есть и дети.

После того как посол Мьянмы в Британии осудил новый режим, его заместитель взял на себя обязанности официального представителя страны и вместе с военным атташе решил не пускать своего бывшего шефа в здание.

«Это своего рода переворот в центре Лондона. Вы можете увидеть, что они оккупировали мое здание», — сказал посол журналистам.

Кьяу Звар Минн добавил, что общался по этому поводу с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом. Также он сказал, что будет ждать на улице, пока не сможет зайти в здание, около которого уже собрался протест против военного режима и его преступлений.

Сейчас британское правительство пытается урегулировать ситуацию и ведет переговоры как с отстраненным послом, так и с его заместителем.

Как пишет BBC, министр иностранных дел Великобритании осудил действия военного атташе и заместителя посла Мьянмы, но признал изменения, по которым Кьяу Звар Минн больше не представляет свою страну. При этом полиция у посольства пыталась не дать изгнанным дипломатам вернуться в здание.

«Мы осуждаем издевательства военного режима Мьянмы в Лондоне вчера, и я уважаю Кьяу Звар Минна за его мужество. Великобритания и в дальнейшем призывает прекратить государственный переворот и ужасное насилие и как можно скорее восстановить демократию», — написал Рааб в Twitter.

Согласно Венской дипломатической конвенции, работа посла автоматически прекращается, как только его правительство информирует об этом страну пребывания своего представителя. Министерство иностранных дел «вынуждено принять это решение», хотя по сообщению источников, знакомых с ситуацией, формального уведомления об устранении посла от Мьянмы не было.

Отстраненный посол заявляет, что сотрудникам посольства угрожают «суровой карой», если они не согласятся признать новый режим генерала Мин Аун Хлайна и не будут работать по его указанию.

Еще в марте, осуждая военный переворот, Кьяу Звар Минн отмечал, что «не изменяет своей стране» и занимает «компромиссную» позицию. Однако новое правительство выпустило заявление о том, что отозвало его домой, а он ослушался и остался в Лондоне.

Отмечается, что согласно дипломатической конвенции правительство Великобритании никак не сможет повлиять на восстановление Кьяу Звар Минна в должности. Это создает дилемму — нарушить правила и не согласиться с переменами, или согласиться и быть обвиненным в молчаливом согласии с властью военного режима.