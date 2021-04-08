Twitter добавил эмодзи в поддержку «Альянса молочного чая» — движения за демократию в Гонконге, Тайване и Таиланде

Компания Twitter добавила свою соцсеть эмодзи в поддержку движения Milk Tea Alliance («Альянс молочного чая»), выступающее за демократию и права человека в Юго-Восточной Азии.

Соцсеть таким образом поддержала движение в первую годовщину образования. Эмодзи представляет собой белую чашку на фоне трех цветов, представляющих разные оттенки молочного чая в Таиланде, Гонконге и Тайване.

Эти же цвета образуют флаг движения, который был создан пользователями соцсетей как ответ националистам (в основном выступают за режимы) и китайским троллям.

Milktealogy

Теперь эмодзи будет автоматически появляться, когда пользователь будет использовать хештег #MilkTeaAlliance, в том числе на языках вышеуказанных регионов.

Как пишет Reuters, пик использования хэштега пришелся на февраль, когда произошел военный переворот в Мьянме. Активисты, используя хэштег, мобилизовали поддержку. В Twitter за последний год хэштег использовали более 11 миллионов раз.

Формально к движению также относятся активисты Мьянмы и Индии.