Twitter додав емодзі на підтримку «Альянсу молочного чаю» — руху за демократію в Гонконзі, Тайвані і Таїланді

Компанія Twitter додала у свою соцмережу емодзі на підтримку руху Milk Tea Alliance («Альянс молочного чаю»), який виступає за демократію і права людини в Південно-Східній Азії.

Соцмережа таким чином підтримала рух у першу річницю утворення. Емодзі являє собою білу чашку на тлі трьох кольорів, які представляють різні відтінки молочного чаю в Таїланді, Гонконзі та Тайвані.

Ці ж кольори утворюють прапор руху, який був створений користувачами соцмереж як відповідь націоналістам (в основному виступають за режими) і китайським тролям.

Milktealogy

Тепер емодзі буде автоматично зʼявлятися, коли користувач буде використовувати хештег #MilkTeaAlliance, в тому числі мовами вищезазначених регіонів.

Як пише Reuters, пік використання хештега припав на лютий, коли стався військовий переворот у Мʼянмі. Активісти, використовуючи хештег, мобілізували підтримку. У Twitter за останній рік хештег використовували понад 11 мільйонів разів.

Формально до руху також відносяться активісти Мʼянми та Індії.