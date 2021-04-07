Кабмін затвердив проєкт розвитку кримськотатарської мови. Що він передбачає?

Кабінет міністрів на засіданні 7 квітня затвердив Концепцію розвитку кримськотатарської мови на найближчі 10 років (до 2032 року). Документ передбачає створення умов для ревіталізації мови, яка, згідно із класифікацією ЮНЕСКО, перебуває під критичною загрозою.

Концепція передбачає створення законодавчого, інституційного, фінансового та інформаційного забезпечення. Це повинно розширити сфери застосування мови, заохочувати громадян України до її вивчення, а також популяризувати мову серед різних вікових груп.

Як зазначив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, вище вказане «забезпечить додаткові передумови» для відновлення територіальної цілісності України.

У документі зазначено, що кримськотатарська мова занепала через перетворення значної частини кримських татар у російськомовних.

Концепція закріплює ідею розвитку мови на основі латинської графіки, як було затверджено ще в 1997 році, а також розширене вивчення в дитячих садах і школах та створення мовних онлайн-курсів.

Також планується оновлення мови і випуск сучасних словників.

Для реалізації концепції при Кабміні створять дорадчий орган — Нацкомісію з питань кримськотатарської мови.