Кабмин утвердил проект развития крымскотатарского языка. Что он предусматривает?

Кабинет министров на заседании 7 апреля утвердил Концепцию развития крымскотатарского языка на ближайшие 10 лет (до 2032 года). Документ предусматривает создание условий для ревитализации языка, который, согласно классификации ЮНЕСКО, находится под критической угрозой.

Концепция предусматривает создание законодательного, институционального, финансового и информационного обеспечения. Это должно расширить сферы применения языка, поощрять граждан Украины к его изучению, а также популяризировать язык среди различных возрастных групп.

Как отметил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, эти шаги «обеспечат дополнительные предпосылки» для восстановления территориальной целостности Украины.

В документе сказано, что крымскотатарский язык пришел в упадок из-за превращения значительной части крымских татар в русскоязычных.

Концепция закрепляет идею развития языка на основе латинской графики, как было утверждено еще в 1997 году, а также расширенное изучение в детских садах и школах и создание языковых онлайн-курсов.

Также предусматривается обновление языка и выпуск современных словарей.

Для реализации концепции при Кабмине создадут совещательный орган — Нацкомиссию по вопросам крымскотатарского языка.