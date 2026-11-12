«Схеми»: Верховна Рада виплатила понад 3,4 млн грн нардепу Олександру Дубінському, якого підозрюють у державній зраді

Верховна Рада виплатила понад 3,4 мільйона гривень нардепу Олександру Дубінському, який уже три роки перебуває під вартою. Кошти він отримав за період з липня по жовтень 2026 року.

Про це повідомляє проєкт «Схеми» («Радіо Свобода»).

Підставою для виплат став лист Дубінського, в якому він просив виплатити йому зарплату, кошти на виконання депутатських повноважень і компенсацію за невикористані відпустки.

Голова регламентного комітету Ради Сергій Кальченко повідомляв про цей лист у липні. У комітеті пояснили, що зарплату та компенсацію за невикористані відпустки депутату не нараховували за час перебування під вартою. Водночас виплати на виконання депутатських повноважень нараховують за весь період після обрання народним депутатом.

Спершу нардепу перерахували 200 тисяч гривень. Потім на рахунок Дубінського надходили транші у сотні тисяч гривень. До жовтня загальна сума виплат Дубінському сягнула 3,4 мільйона гривень. Підставою для нарахування коштів вказали «роз’яснення комітету».

Також нардепу перерахували одну заробітну плату — 2 500 гривень.

СХЕМИ / Радіо свобода

Справа Дубінського

Олександр Дубінський — це колишній журналіст, а нині народний депутат. У січні 2021 року Міністерство фінансів США ввело проти нього санкції за втручання в американські вибори. Після цього Дубінського виключили з фракції «Слуга народу», а згодом зняли з посади голови Київської обласної організації «Слуга народу».

У серпні 2023 року Служба безпеки України провела обшуки в Олександра Дубінського, щоб перевірити законність його виїзду за кордон. Він виїхав з України нібито для супроводу батька на лікування до іноземного медзакладу. Однак його батько виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно. У цій справі Дубінський отримав підозру.

6 листопада 2023 року суд відправив Дубінського під цілодобовий домашній арешт. Йому також вручили протокол про адміністративне правопорушення, повʼязане з корупцією.

13 листопада того ж року після обшуків СБУ і ДБР Дубінському вручили підозру в державній зраді — його звинувачують в інформаційно-підривній діяльності на користь РФ. А вже 14 листопада суд відправив Дубінського до СІЗО. Відтоді нардеп перебуває під вартою

5 травня Дубінському вручили нову підозру. Слідство стверджує, що він у СІЗО писав тексти та записував відео, в яких просував вигідні для Росії тези. Робив він це на ноутбуках без інтернету, які йому приносили адвокати начебто для роботи. Пізніше підготовлені матеріали передавали дружині Дубінського, яка їх публікувала.