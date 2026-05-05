Нардепу Олександру Дубінському оголосили нову підозри — за антиукраїнську пропаганду з СІЗО

Народному депутату Олександру Дубінському оголосили нову підозру в державній зраді. Слідство каже, що він поширював російські наративи навіть з СІЗО.

Про це пишуть ДБР та Офіс генпрокурора, а імʼя Дубінського «Бабелю» підвтердили джерела.

За даними слідства, Дубінський в СІЗО писав тексти та записував відео, в яких просував вигідні для Росії тези. Робив він це на ноутбуках, які йому приносили адвокати начебто для роботи. На них не було доступу до інтернету, тому підготовлені матеріали передавали цивільній дружині Дубінського, яка їх і публікувала.

Правоохоронці проаналізували понад 50 матеріалів. Експертизи встановили, що вони містять ознаки російської пропаганди, які згодом використовував ворог. Їх мета — дискредитація влади, зрив мобілізації та підрив довіри до державних інституцій.

Дії народного депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України. Санкція статті передбачає покарання на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Крім того, ДБР зʼясувало, що у 2021-22 роках цивільна дружина Дубінського та матір нардепа придбали у столиці Каталонії дві квартири загальною вартістю майже €400 тисяч. Переважна більшість коштів надходила від громадянок РФ, за попередніми даними — матері та доньки. Молодша з них закінчила престижний московський університет, випускники якого активно відбираються для роботи у Службі зовнішньої розвідки РФ. Також деякий час вона працювала в адміністрації президента росії. Слідство окремо перевірятиме ці обставини.

Справа Дубінського

Олександр Дубінський — це колишній журналіст, а нині народний депутат. У січні 2021 року Міністерство фінансів США ввело проти нього санкції за втручання в американські вибори. Після цього Дубінського виключили з фракції «Слуга народу», а згодом зняли з посади голови Київської обласної організації «Слуга народу».

У серпні 2023 року Служба безпеки України провела обшуки в Олександра Дубінського, щоб перевірити законність його виїзду за кордон. Він виїхав з України нібито для супроводу батька на лікування до іноземного медзакладу. Однак його батько виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно. У цій справі Дубінський отримав підозру.

6 листопада 2023 року суд відправив Дубінського під цілодобовий домашній арешт. Йому також вручили протокол про адміністративне правопорушення, повʼязане з корупцією.

13 листопада того ж року, після обшуків СБУ і ДБР, Дубінському вручили підозру в державній зраді — його звинувачують в інформаційно-підривній діяльності на користь РФ. А вже 14 листопада суд відправив Дубінського до СІЗО. Відтоді нардеп перебуває під вартою.