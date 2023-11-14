Суд відправив Дубінського до СІЗО без права застави

Суд обрав запобіжний захід народному депутату України Олександру Дубінському — його відправили до СІЗО на 60 діб без права застави.

Про це Дубінський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Також це підтвердили у Державному бюро розслідувань.

Підозрюваному в держзраді Олександру Дубінському обирали запобіжний захід у закритому режимі. Журналістам речниця ДБР повідомила, що прокурори просять тримання під вартою без права застави.