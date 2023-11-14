Суд відправив Дубінського до СІЗО без права застави

Суд обрав запобіжний захід народному депутату України Олександру Дубінському — його відправили до СІЗО на 60 діб без права застави.
Про це Дубінський повідомив у своєму Telegram-каналі.
Також це підтвердили у Державному бюро розслідувань.
Підозрюваному в держзраді Олександру Дубінському обирали запобіжний захід у закритому режимі. Журналістам речниця ДБР повідомила, що прокурори просять тримання під вартою без права застави.
- 13 листопада після обшуків СБУ і ДБР нардепу Олександру Дубінському вручили підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ). Його звинувачують у інформаційно-підривній діяльності на користь рф.
- 6 листопада Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата Олександра Дубінського, якого також підозрюють в організації схеми виїзду за кордон. Йому вручили протокол про адміністративне правопорушення, повʼязане з корупцією.