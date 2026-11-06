У Росії під атакою дронів Афіпський НПЗ — там зайнялася пожежа

У ніч проти 6 листопада дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.
Про це пишуть моніторингові сервіси.
Після удару на території підприємства спалахнула пожежа. Наслідки атаки уточнюють.
Афіпський НПЗ — один з найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії. Його потужність перевищує 6 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє пальне, яке, зокрема, постачають російській армії. Востаннє українські дрони атакували цей НПЗ 25 серпня.
- Це вже шостий російський нафтопереробний завод, який за останні дні опинився під атакою. До цього дрони атакували НПЗ у Самарській області (30 жовтня), в Уфі (31 жовтня), у Нижньогородській області (1 листопада), у Ярославлі (3 листопада), у Рязані (5 листопада).