У Росії під атакою дронів Афіпський НПЗ — там зайнялася пожежа

У ніч проти 6 листопада дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

Про це пишуть моніторингові сервіси.

Після удару на території підприємства спалахнула пожежа. Наслідки атаки уточнюють.

Афіпський НПЗ — один з найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії. Його потужність перевищує 6 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє пальне, яке, зокрема, постачають російській армії. Востаннє українські дрони атакували цей НПЗ 25 серпня.