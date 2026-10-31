У Росії після атаки дронів загорівся нафтопереробний завод в Уфі, Башкортостан.
Про це пишуть моніторингові канали.
OSINT-аналітики заявили, що йдеться про завод «Башнафта-Новойл», де горить установка Л-35, яка виробляє компоненти високооктанового бензину та водень для очищення пального.
Водночас вибухи лунали на тимчасово окупованій Луганщині, а в російському Калініграді тим часом стався блекаут — буцімто через аварію на ТЕЦ.
Також монітори пишуть, що в районі Московського аеропорту «Шереметьєво» щось горить. Незадовго до цього там була оголошена повітряна тривога.
- Вночі 30 жовтня дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області Росії. НПЗ виробляє пальне для реактивних двигунів марки РТ найвищого ґатунку, призначене для літаків типу Су-27 та Ту-22М3. Із цих літаків Росія регулярно обстрілює Україну ракетами.