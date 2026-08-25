Україна атакувала російський нафтопереробний завод. Що відомо про наслідки

Українські війська атакували Афіпський НПЗ та установки сепарації газу Астраханського ГПЗ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Афіпський НПЗ атакували в ніч на 25 серпня, там пожежа. Це одне з великих нафтопереробних підприємств Краснодарського краю. Проєктна потужність — 6,25 мільйона тонн нафти на рік. Завод виробляє, зокрема, дизель, бензинові компоненти та забезпечує російську армію.

По Астраханському ГПЗ війська били в ніч на 24 серпня. Постраждали дві установки сепарації газу У-272. Це велике газопереробне підприємство РФ у системі «Газпрому», потужністю до 12 мільярдів кубометрів газу та 7,3 мільйона тонн газового конденсату на рік. Воно виробляє газ, бензин, дизель, мазут, скраплені гази та технічну сірку.

Продукцію підприємства, серед іншого, отримують Збройні сили РФ, а технічну сірку використовують у виробництві вибухівки.