Зеленський заявив, що вказівка обмежити роботу Starlink в Україні надійшла від уряду США. Там обурилися

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада вважає обмеження в роботі Starlink і його військовій версії Starshield наслідком рішення американського уряду.

Про це він сказав у програмі Meet the Press на NBC News.

За словами Зеленського, з уряду США надійшов сигнал обмежити роботу сервісів, після чого SpaceX технічно це зробила.

«Це не лише моя думка, а й думка наших генералів та уряду. Ми вважаємо, що це була вказівка від американського уряду, і SpaceX технічно це виконала», — сказав Зеленський.

Він зазначив, що не знає, хто конкретно ухвалив таке рішення. За словами президента, обмеження Starshield досі залишаються, тоді як обмін американськими розвідданими, який раніше на певний час призупинили, вже відновили.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент у тій же програмі NBC News заявив, що ніхто в адміністрації президента США не наказував обмежувати Starlink для України. Він зазначив, що про це вже говорили президент Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо.

Бессент назвав заяву Зеленського «дуже необачною» і закликав його бути обережним із твердженнями, які, мовляв, не відповідають дійсності.

На запитання, чим тоді пояснюються перебої та зниження швидкості Starlink, Бессент конкретної відповіді не дав.

Його також запитали про паузу в обміні американськими розвідданими з Україною. Бессент відповів, що йому нічого про це не відомо.