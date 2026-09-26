Михайло Федоров запускає «Армію роботів» за прикладом держпроєкту «Армія дронів»

Ексміністр оборони України Михайло Федоров запускає проєкт «Армія роботів» за прикладом державної програми «Армія дронів», яку започаткували у 2022 році.

Про це він повідомив у фейсбуку.

За словами Федорова, зараз понад 95% уражень забезпечують дрони, проте потрібні нові рішення. Зокрема, «Армія роботів» необхідна для того, щоб найнебезпечнішу роботу виконували вони, а не військові.

Федоров додав, що гуманоїдоподібні роботи мають евакуювати поранених, підвозити боєприпаси, мінувати й розміновувати, а також проводити розвідку. Окрім цього, вони можуть захищати українські позиції та завдавати ударів по цілях.

У межах цієї роботи планують інвестувати в defense tech-компанії, запускати власні технопроєкти, створювати розробки і тестувати їх разом із військовими. Федоров наголосив, що працюватиме вже поза урядом — усередині приватного сектора.

Сьогодні на технологічній конференції у Львові команда Федорова оголосила про пошук оборонних компаній та інженерів, які працюють із роботизованими технологіями.