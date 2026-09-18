Фігуранта справи «Карфаген» Кропиву досі не відсторонили від посади в Офісі генпрокурора. Хоча Кравченко заявляв протилежне

Після двох тижнів від початку операції НАБУ і САП «Карфаген» один із ключових підозрюваних у цій справі — співробітник Офісу генерального прокурора Сергій Кропива — досі залишається на посаді.

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит Центру протидії корупції.

Станом на 17 вересня Кропива формально не відсторонений від посади заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва, хоч і наразі перебуває в СІЗО. В ОГП кажуть, що такий наказ генерального прокурора досі не реєструвався.

Проте 6 вересня, ще на початку розслідування НАБУ, уже звільнений генпрокурор Руслан Кравченко заявляв, що Кропиву відсторонили від виконання службових обов’язків і готується рішення про його звільнення.