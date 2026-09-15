Після відсторонення Кравченка «управлінські функції» в ОГП виконує його заступник Крим. Але виконувачем обовʼязків його не призначали

За розподілом обовʼязків відповідні «управлінські функції» в Офісі генерального прокурора виконує Максим Крим — заступник уже відстороненого генпрокурора Руслана Кравченка.

Про це «Бабелю» повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій ОГП Мар’яна Гайовська.

Водночас вона наголосила, що Крим не виконує тих повноважень і процесуальних рішень, які за законом належать виключно до компетенції генерального прокурора.

Також Гайовська зазначила, що наразі Максима Крима не призначали виконувачем обов’язків генпрокурора окремим наказом чи розпорядженням.

Максим Крим працює у системі прокуратури з 2010 року. До листопада 2014-го він служив в органах військової прокуратури Військово-морських сил України, а також Кримського і Західного регіонів.

Пізніше Крим входив до групи державних обвинувачів у справі про державну зраду експрезидента Віктора Януковича — разом з Русланом Кравченком, з яким вони були колегами в Головній військовій прокуратурі. У 2023 році Крим очолив Київську обласну прокуратуру, а 25 червня 2025-го став заступником генерального прокурора.

Сьогодні «Слідство.Інфо» опублікувало розслідування, у якому йдеться, що дружина Максима Крима Ганна та її батьки отримали російські паспорти у квітні 2014 року.

За даними журналістів, станом на 2026 рік інформація про російський паспорт Ганни Крим залишається актуальною. Водночас видання не змогло встановити, чи анулювала вона документ і чи користується ним зараз.

Відсторонення Кравченка

На початку вересня НАБУ та САП оголосили про спецоперацію «Карфаген» про «кришування» мережі шахрайських кол-центрів, яке організував посадовець Офісу генпрокурора. Там на записах слідчих фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко. Незабаром після розслідування Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.