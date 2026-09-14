Розвідка: РФ завербувала на війну в Україні понад 28 000 іноземців

Росія вже завербувала на війну проти України понад 28 000 іноземців, більшість з них — з країн Африки. Іноземним найманцям обіцяють «високу оплату праці».

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко для Times.

За словами Іващенка, РФ продовжує отримувати військову допомогу від КНДР. Зокрема, у Курській області зараз перебувають приблизно 8 000 північнокорейських військових. За даними української розвідки, їхня кількість може зрости до 50 000.

Також Північна Корея продовжує надавати РФ ракети.