Розслідування: Росія вербує громадян Бангладеш на війну в Україні під виглядом цивільної роботи

Російські вербувальники заманюють громадян Бангладеш на нібито цивільні вакансії, а потім відправляють їх воювати проти України.

Про це повідомляє Associated Press у своєму розслідуванні.

Журналісти поспілкувалися з трьома чоловіками з Бангладеш, які втекли з російської армії. Один із них, Рахман, розповів, що шукав роботу за кордоном і отримав пропозицію стати прибиральником у військовому таборі в Росії з оплатою $1 000—1 500 доларів на місяць та перспективою постійного проживання.

Після прибуття до Москви йому та групі інших робітників запропонували підписати документи російською мовою, які виявилися військовими контрактами. Їх відправили до табору, де навчали управлінню дронами, медичній евакуації та бойовим навичкам.

Щоб змусити новобранців воювати, росіяни погрожували 10-річним ув’язненням і били їх. Бангладешці потрапляли на передову, транспортували боєприпаси, евакуйовували поранених і вивозили загиблих. Рахман отримав поранення ноги, після чого втік до посольства Бангладеш у Москві та повернувся додому.

Журналісти підтвердили розповіді чоловіків документами, зокрема військовими контрактами, медичними довідками, фотографіями та проїзними. Інші родини повідомили, що їхні близькі зникли безвісти після поїздки на роботу до Росії. Поліція Бангладеш та правозахисні організації BRAC підтвердили щонайменше 10 випадків зникнення.

Розслідування показало, що місцеві агенти направляли людей до компанії SP Global, яка перестала працювати у 2025 році. Загалом близько 40 громадян Бангладеш, імовірно, загинули на війні РФ проти України, деякі вирушають туди добровільно через обіцянку високої зарплати.

Найманці Росії в іноземних країнах

У повномасштабній війні проти України на боці Росії воюють найманці щонайменше із 48 країн. Тільки в Москві з квітня 2023 року до травня 2024 року могли набрати до армії РФ понад півтори тисячі іноземців.

Наразі є встановлені факти вербування до російської армії громадян Непалу та Сомалі. Також РФ вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через Росію. Щодо громадян Непалу та Індії, частина з них уже в полоні або загинули. У соцмережах є вже відео і з африканцями у складі окупаційних військ РФ в Україні.

Кремль також співпрацює з армією Північної Кореї — її солдатів залучають до боїв у Курській області. У вересні 2023 року на Кубі викрили схему вербування найманців для війни в Україні на боці окупантів.

У квітні 2025 року Володимир Зеленський заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії.