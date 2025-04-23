Розслідування: За Росію воюють найманці зі щонайменше 48 країн

У повномасштабній війні проти України на боці Росії воюють найманці щонайменше із 48 країн. Тільки в Москві з квітня 2023 року до травня 2024 року могли набрати до армії РФ понад півтори тисячі іноземців.

Про це йдеться у розслідуванні видання «Важные истории» після витоку з єдиної медичної інформаційно-аналітичної системи.

Усі іноземці-новобранці, які вступили до ЗС РФ у Москві, вказали як адресу проживання єдиний пункт відбору на контракт — вулицю Яблочкова, будинок 5, будівлю 1.

Журналістам вдалося встановити походження понад 1,3 тисячі іноземців, які пройшли через московський пункт відбору за період з квітня 2023 року до травня 2024 року. На першому місці за кількістю — найманці з країн Південної та Східної Азії (771 людина). На другому і третьому — держави колишнього СРСР (523 людини) і Африки (72 людини).

Однак найбільше іноземних найманців приїхали до Росії з Непалу. Пункт вербування на Яблочкова відвідали щонайменше 603 громадяни цієї країни. Це відбувається попри те, що влада Непалу просила Кремль не набирати громадян країни в армію РФ. Та вербування триває.

До участі у війні на боці Росії долучаються також громадяни країн, які сама ж російська влада вважає «недружніми». Серед них — двоє громадян США, а також мешканці європейських країн, зокрема Латвії (4 людини), Франції (2), Італії (2) та інших. Найбільше іноземців із Європи прибули з Сербії — держави, яку РФ вважає «дружньою».

Ще 71 найманець прибув із країн Близького Сходу, серед яких найбільше — з Єгипту (31 людина), Ірану (7), Алжиру (7), Іраку (2), Сирії (1), Туреччини (1) та інших. Ще 72 людини завербували до російської армії з африканських країн із високим рівнем безробіття та бідності. Найбільше з них приїхали з Гани (26 людей), Камеруну (10) та Сенегалу (8).

Відкриті дані підтверджують, що десятки іноземців, які мали реєстрацію за адресою вул. Яблочкова, воювали в Україні на боці Росії. Частина з них або загинула, або опинилася в полоні, або ж завершила службу за контрактом і залишила лави ЗС РФ. Водночас кілька найманців виїхали з Росії наступного дня або через кілька днів після візиту на Яблочкова.