Справа «Форест Гамп». Ексголові наглядової ради Сенс Банку Гладишенку призначили 7 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому голові наглядової ради Сенс Банку Миколі Гладишенку, який фігурує у справі «Форест Гамп», запобіжний захід у вигляді застави 7 мільйонів гривень.

Про це стало відомо з трансляції засідання ВАКС 8 вересня.

Прокурор просив відправити Гладишенка під варту з можливістю внесення застави в розмірі 150 мільйонів гривень. За даними САП, Гладишенко зі сторони Сенс Банку контролював, щоб не було перепон з внесенням застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Тепер у Гладишенка є пʼять днів, щоб внести заставу. Якщо він цього не зробить, прокурор клопотатиме про більш жорсткий запобіжний захід.

Крім того, відтепер Гладишенко зобовʼязаний прибувати до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця роботи або проживання, не виїжджати з Києва, здати закордонні паспорти та утриматися від спілкування з іншими фігурантами справи «Форест Гамп».

Справа «Форест Гамп» і участь у ній Сенс Банку

19 серпня НАБУ та САП заявили, що викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за одного з фігурантів справи «Мідас» — ексміністра енергетики Германа Галущенка.

За версією слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком і почали використовувати його для легалізації коштів. Їм повідомили про підозру у легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом.

Серед фігурантів, крім Гладишенка, ексголова правління Сенс Банку Олексій Ступак (йому призначили заставу 15 млн грн) та начальниця департаменту цього ж банку Людмила Снігур. А також:

ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра;

екснардеп Максим Микитась і повʼязані з ним люди Валентин Єлізаров, Єгор Меркулов, Олександр Остапенко і Микита Тарковський;

чинний нардеп Вадим Столар;

заступниця міністра юстиції Олена Ференс;

гендиректор Директорату з питань правової політики ОП Віктор Дубовик;

бізнесмен і колишній депутат Дніпропетровської облради Василь Астіон.

Тоді ж, 19 серпня, у Сенс Банку провели обшуки, а уряд відсторонив від роботи голову наглядової ради Гладишенка. Голова Нацбанку Андрій Пишний тоді вимагав не відсторонити, а звільнити Гладишенка, а також перевірити придатність усього складу ради. Уже 21 серпня НБУ розпочав перевірки в Сенс Банку, а всіх фігурантів справи «Форест Гамп» відсторонили. Тепер обовʼязки голови правління виконує Олена Зубченко.