Уряд відсторонив від роботи голову наглядової ради Сенс Банку Миколу Гладищенка

Премʼєр Сергій Корецький повідомив, що уряд відсторонив від роботи голову наглядової ради Сенс Банку та ініціював відсторонення голови правління банку. Корецький не назвав їхніх імен, але зараз першу посаду обіймає Микола Гладищенко, а другу — Олексій Ступак.

Він пояснив це реакцією на оприлюднені антикорупційними органами факти. Раніше в Сенс Банку відбулися обшуки в головному офісі.

Що передувало

Сьогодні НАБУ та САП заявили, що викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за одного з фігурантів справи «Мідас» — імовірно, ексміністра енергетики Германа Галущенка. За даними слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком і почали використовувати його для легалізації коштів.

У цій справі підозри отримали, зокрема, заступниця керівника голови ОП (медіа писали, що йдеться про Ірину Мудру, її вже звільнили з посади), екснардеп, голова правління і голова наглядової ради Сенс Банку та інші. Медіа писали, що останні двоє — це Олексій Ступак і Микола Гладишенко. На засідання 20 серпня Верховна Рада викликала голову НБУ Андрія Пишного для звіту про ситуацію навколо Сенс Банку.