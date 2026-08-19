Сенс Банк підтвердив сьогоднішні обшуки у своєму головному офісі

У головному офісі державного Сенс Банку 19 серпня проводили слідчі дії. Вони пов’язані з окремими особами.
Про це йдеться у заяві пресслужби банку.
Там додали, що співпрацюють з правоохоронцями та надають необхідну інформацію, але подробиці слідчих дій повідомляти відмовилися.
«Закон обмежує розголошення відомостей досудового розслідування, тож на цьому етапі банк утримується від будь-яких коментарів з подробицями щодо слідчих дій», — наголосили в банку.
Також там зазначили, що всі сервіси та послуги працюють у звичному режимі. Пріоритетом залишається операційна стабільність та обслуговування клієнтів, додали у Сенс Банку.
- Сьогодні НАБУ та САП заявили, що викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за одного з фігурантів справи «Мідас» — імовірно, ексміністра енергетики Германа Галущенка. За даними слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком і почали використовувати його для легалізації коштів.
- У цій справі підозри отримали, зокрема, заступниця керівника голови ОП (медіа писали, що йдеться про Ірину Мудру, її вже звільнили з посади), екснардеп, голова правління і голова наглядової ради Сенс Банку та інші. Медіа писали, що останні двоє — це Олексій Ступак і Микола Гладишенко. На засідання 20 серпня Верховна Рада викликала голову НБУ Андрія Пишного для звіту про ситуацію навколо Сенс Банку.