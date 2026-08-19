Сенс Банк підтвердив сьогоднішні обшуки у своєму головному офісі

У головному офісі державного Сенс Банку 19 серпня проводили слідчі дії. Вони пов’язані з окремими особами.

Про це йдеться у заяві пресслужби банку.

Там додали, що співпрацюють з правоохоронцями та надають необхідну інформацію, але подробиці слідчих дій повідомляти відмовилися.

«Закон обмежує розголошення відомостей досудового розслідування, тож на цьому етапі банк утримується від будь-яких коментарів з подробицями щодо слідчих дій», — наголосили в банку.

Також там зазначили, що всі сервіси та послуги працюють у звичному режимі. Пріоритетом залишається операційна стабільність та обслуговування клієнтів, додали у Сенс Банку.