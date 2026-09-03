Сенс Банк отримав нову керівницю. Усіх фігурантів справи «Форест Гамп» відсторонили

Після відсторонення Олексія Ступака — фігуранта справи «Форест Гамп» — з посади голови правління Сенс Банку його обовʼязки тимчасово виконуватиме Олена Зубченко.

Про це повідомила пресслужба Сенс Банку.

Там кажуть, що Зубченко має понад 20 років професійного досвіду, зокрема на керівних посадах у банківській, юридичній та державній сферах, включно з роботою у ПриватБанку та Міністерстві фінансів України, а також значну експертизу в сфері міжнародного права.

У пресслужбі додають, що наразі банк продовжує працювати у штатному режимі, а усі посадовці, які є фігурантами розслідування НАБУ та САП, відсторонені від виконання своїх посадових обов’язків та не мають доступу до управління банком.

Щодо колишнього голови правління Ступака, то 2 вересня Нацбанк визнав його невідповідним кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності та направив уряду — власнику Сенс Банку — вимогу про його заміну. Того ж дня ВАКС призначив Ступаку 15 млн грн застави як запобіжний захід.

У банку нагадали, що паралельно триває оновлення складу наглядової ради. У серпні НБУ погодив незалежним членом ради міжнародного банкіра Петера Новака, а найближчим часом очікують погодження ще двох нових членів. Лише після вступу на посаду одного з них наглядова рада матиме необхідний склад, щоб припинити повноваження голови правління.