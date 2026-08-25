До наглядової ради Сенс Банку призначили нового незалежного члена

До наглядової ради Сенс Банку додали нового незалежного члена — Петера Новака, який має понад 25 років досвіду у сфері ІТ та операційної діяльності.

Про це повідомили на сайті банку.

Він приєднався до складу наглядової ради 24 серпня. Перед цим, 22 серпня, за рішенням уряду звільнили Миколу Гладишенка.

Петер Новак у 2007—2010 роках був членом правління, операційним та ІТ-директором Tatra Banka у Словаччині. У 2011—2014 роках він був керуючим директором Raiffeisen Bank International у Відні. З 2014 по 2019 рік — операційним директором VUB Banka, а у 2019—2023 роках — ІТ-директором Prima Banka у Словаччині.

Також на сайті банку повідомили, що тимчасово відсторонили від обовʼязків директора департаменту фінансового моніторингу Людмилу Снігур. Їй заблокували доступ до корпоративної мережі та будь-яких систем банку.

21 серпня Національний банк України розпочав позапланові перевірки в Сенс Банку. 20 серпня Міністерству фінансів доручили активізувати продаж Сенс Банку. Кошти від продажу підуть на фінансування потреб Сил оборони.

Операція «Форест Гамп»

19 серпня НАБУ та САП заявили, що викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за одного з фігурантів справи «Мідас» — ексміністра енергетики Германа Галущенка.

За версією слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком і почали використовувати його для легалізації коштів. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 ККУ — легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом.

Прокурор САП у перший день засідання суду назвав імена всіх фігурантів цієї справи, серед них:

ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра;

екснардеп Максим Микитась;

чинний нардеп Вадим Столар;

заступниця міністра юстиції Олена Ференс;

гендиректор Директорату з питань правової політики ОП Віктор Дубовик;

бізнесмен і колишній депутат Дніпропетровської облради Василь Астіон;

ексголови наглядової ради та правління Сенс Банку Микола Гладишенко і Олег Ступак;

Людмила Снігур;

повʼязані з Микитасем, за версією прокурора, люди — Валентин Єлізаров, Єгор Меркулов, Олександр Остапенко і Микита Тарковський.

Крім того, 20 серпня НАБУ та САП представили продовження цієї справи — операцію «Феміда» з тими ж фігурантами. Як встановили слідчі, за допомогою хакерів фігуранти зламували державні реєстри, підробляли документи та використовували «своїх» людей в Господарському суді й Мін’юсті, щоб захоплювати підприємства і нерухомість.