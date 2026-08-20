НБУ вимагає не відсторонити, а звільнити голову наглядової ради Сенс Банку Гладишенка

Голова Нацбанку України Андрій Пишний після оприлюднення розслідування «Форест Гамп», у якому фігурує державний Сенс Банк, вимагає припинити повноваження голови наглядової ради банку Миколи Гладишенка та перевірити придатність усього складу ради.

Про це Пишний написав у фейсбуку.

За його словами, комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради Сенс Банку встановленим законодавством вимогам щодо незалежності.

«Це означає, що Микола Гладишенко не може бути членом наглядової ради, а його повноваження мають бути припинені. Йдеться саме про припинення, а не відсторонення», — зазначив Пишний.

НБУ також висунув акціонеру банку вимогу невідкладно вжити заходів для припинення повноважень Гладишенка як члена наглядової ради та обрання нового члена наглядової ради.

Пишний заявив, що після появи «плівок Міндіча» у травні 2026 року Гладишенко з власної ініціативи самоусунувся від виконання повноважень, але, як свідчать нові матеріали, це самоусунення мало формальний характер, і він продовжував впливати на діяльність банку.

Голова НБУ підкреслив, що нездатність наглядової ради відреагувати на це ставить під сумнів здатність усієї ради ефективно виконувати свої функції.

Крім того, Нацбанк відкрив окреме адміністративне провадження щодо оцінки колективної придатності наглядової ради Сенс Банку.

Що передувало

19 серпня НАБУ та САП опублікували розслідування під назвою «Форест Гамп». Антикорупційні органи викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію 150 млн грн для сплати застави за одного з фігурантів справи «Мідас» — імовірно, ексміністра енергетики Германа Галущенка.

За даними слідства, учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком і почали використовувати його для легалізації коштів.

У цій справі підозри отримали, зокрема, заступниця керівника голови ОП Ірина Мудра, екснардеп, голова правління і голова наглядової ради Сенс Банку. Медіа писали, що останні двоє — це Олексій Ступак і Микола Гладишенко.

У головному офісі Сенс Банку відбулися обшуки, а увечері того ж дня уряд відсторонив голову наглядової ради Сенс Банку та ініціював відсторонення голови правління.

Верховна Рада викликала голову НБУ Андрія Пишного на засідання 20 серпня для звіту про ситуацію навколо Сенс Банку.