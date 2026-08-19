Ексзаступниця голови ОП Ірина Мудра підтвердила, що їй оголосили підозру, але не затримували. Вона готується до суду

Колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй оголосили підозру і вручили клопотання про запобіжний захід, але не затримували.

Заяву від імені Мудрої опублікувала юридична компанія «Міллер», яка її захищатиме, бо сама Мудра зараз не має доступу до соцмереж.

За її словами, вона співпрацює зі слідством і зараз разом з адвокатами готується до судового засідання. Підозру й оприлюднені записи НАБУ та САП Мудра коментуватиме разом з адвокатами після того, як ознайомиться з матеріалами справи — «предметно, по суті кожного епізоду».

«Я не ставлю під сумнів право слідчих робити свою роботу. Підзвітність стосується всіх, включно зі мною. Я надто довго доводила партнерам, що право працює однаково для кожного, щоб тепер робити виняток для себе самої», — додала експосадовиця.

Вона зазначила, що сьогодні подала заяву про звільнення, аби «захищати своє добре імʼя» самостійно, «не переносячи цю боротьбу на державу».

Окремо Мудра розповіла про результати своєї роботи за чотири роки на посаді заступниці голови ОП. Нагадаємо: в Офісі президента Мудра відповідала за створення Спецтрибуналу, який має покарати російських воєнних злочинців, за конфіскацію заморожених російських активів і за створення Компенсаційного механізму, який має гарантувати, що українці, які постраждали під час війни, отримають виплати від Росії.

«Своє імʼя я захищатиму в правовий спосіб — спокійно і послідовно. А боротьба за те, щоб Росія відповіла за все скоєне, триватиме в будь-якому моєму статусі», — наголосила Мудра.