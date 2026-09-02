ВАКС призначив голові Сенс Банку Ступаку заставу 15 млн грн. Його підозрюють у відмиванні коштів

Вищий антикорупційний суд призначив голові Сенс Банку Олексію Ступаку заставу — 15 млн грн, але не взяв його під варту.

Про це стало відомо з трансляції ВАКС.

Суд зобов’язав Ступака не виїжджати за межі Києва, здати закордонні паспорти, носити електронний браслет і не спілкуватися з іншими фігурантами справи «Форест Гамп».

Ступака підозрюють у відмиванні незаконно отриманих коштів. За версією слідства, він може бути причетний до схеми з легалізації 150 мільйонів гривень, які, ймовірно, внесли як заставу за ексміністра енергетики Германа Галущенка.

На суді прокурори заявили, що з початку повномасштабного вторгнення Олексій Ступак щонайменше 30 разів покидав країну, не має дітей в Україні, отже, і стійких звʼязків, тому може переховуватися від слідства. Адвокати Ступака у відповідь заявили, що всі поїздки були робочими.