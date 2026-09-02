«Скеля» перейшла під оперативне керівництво «Азову»

425 ОШП «Скеля» перейшов під оперативне керівництво 1 корпусу НГУ «Азов». У серпні декілька батальйонів «Скелі» та їхнє управління перемістилися в зону відповідальності «Азову».

Про це йдеться у спільній заяві «Скелі» та «Азову».

Військові «Скелі» та «Азову» вже зачистили позиції російських військових у смугах оборони. У заяві підкреслили, що покращився рівень виконавчої дисципліни та мінімізувалися втрати під час бойових завдань.

«Наразі продовжується переміщення та обʼєднання розрізнених сил полку на одній ділянці фронту», — додали у заяві.

Що передувало

«Бабель» 23 червня опублікував велике розслідування про катування в 425 ОШП «Скеля» і 25 випадків смертей мобілізованих за останні пів року. Після цього в полку почалися перевірки, а командира Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків. Згодом ми нарахували ще щонайменше сім таких смертей, детальніше про їхні обставини — в новині.

Після матеріалу «Бабеля» Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування. У полку працює місія Офісу омбудсмана і комплексна комісія на чолі із заступником начальника Генштабу ЗСУ. 24 червня командира 425 полку підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків на час перевірки.